100 Jahre Bauhaus in Krefeld : Die Bauhäusler, die Kunst und die Krefelder Seidenindustrie

Krefeld Über 25 Bauhäusler lebten und arbeiteten seit den 1920-er bis in die 1960-er Jahre in Krefeld und bildeten ein Netzwerk mit der hiesigen Industrie.

(RP) In der Vortragsreihe „Wissen tanken“ der Freunde der Kunstmuseen Krefeld hält Christiane Lange am Dienstag, 18. Juni, um 19 Uhr den Vortrag „Werkbund, Kunstszene und Seidenindustrie – ein industriell-kulturelles Netzwerk“ im Kaiser-Wilhelm-Museum. Die Vorsitzende des Vereins Mies van der Rohe in Krefeld (MiK) stellt in ihrem Vortrag die Hintergründe der langjährigen Zusammenarbeit der Seidenindustrie mit Vertretern der Avantgarde und des Bauhauses vor. Sie beleuchtet hierbei die Rolle, die der Deutsche Werkbund und die Kunstszene als lokale und überregionale Netzwerke spielen.