Krefeld Thema bei Symposium zum Auftakt des Bauhaus-Jahres

Krefeld : Lange spricht zur Bauhausjahr-Eröffnung

Spezialistin für Mies van der Rohe, Architektur in Krefeld und Bauhaus: Christiane Lange. Das Foto entstand in den Krefelder Shedhallen von Mies van der Rohe. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Krefeld Bauhaus-Kennerin Christiane Lange eröffnet das Bauhausjahr für NRW bei einem Symposium. Anmeldungen laufen.

Die Krefelder Kunstwissenschaftlerin und Bauhaus-Kennerin Christiane Lange hält im September im Rahmen eines Symposiums zum Auftakt des Bauhaus-Jahres für NRW einen Vortrag über die Rolle Krefelds für die Geschichte des Bauhauses. Ihr Thema: „Bauhaus und Seidenindustrie. Design als Innovationsstrategie“. Das Symposium ist öffentlich, jeder kann sich ab sofort anmelden. Bekanntlich hat der Bauhaus-Weltarchitekt Ludwig Mies van der Rohe in Krefeld bedeutende Bauhaus-Werke geschaffen, und zwar im Auftrag der Textilfabrikanten Lange und Esters sowie der Verseidag. Lange hat mit ihrem „Projekt MIK“ (Mies in Krefeld) unter Bauhaus-Freunden weltweit für Aufsehen gesorgt; sie hatte den Entwurf eines Golfclubhauses von Mies auf dem Egelsberg im Verhältnis 1:1 als begehbare Skulptur errichtet.

Lange spricht im Rahmen eines Symposiums mit dem Titel „Die Welt neu denken“. Dieser Gedanke, so heißt es in der Ankündigung, schwebte Walter Gropius vor, als er 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar und damit eine der weltweit einflussreichsten Institutionen der Moderne für Architektur, Kunst und Design gründete.

Mit „100 jahre bauhaus im westen“ leistet NRW von 2018 bis 2020 unter der Schirmherrschaft von NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen einen besonderen Beitrag zum bundesweiten Bauhaus-Jubiläum. Das Symposion wird ausgerichtet vom Kulturministerium, den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe sowie der Architektenkammer NRW und dem Institut Moderne im Rheinland der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Es findet statt am 13. und 14. September im UNESCO-Welterbe Zollverein Essen. Unter dem Motto „Gestaltung und Demokratie“ verknüpft es das Bauhaus-Jubiläum mit dem 100. Jahrestag der Gründung der Weimarer Republik. Schon am Vorabend des Symposiums findet die erste Ausstellungseröffnung in der Alten Synagoge Essen statt, wo die Bauten von Erich Rings und Josef Mendelsohn in Palästina gezeigt werden: Dorthin mussten die beiden Architekten vor den Nazis fliehen.

Ganz im Geiste des Bauhauses bringt das Symposion unterschiedliche Wissenschaften, Museen und Schulen zusammen. Fachleute wie der Politikwissenschaftler Michael Dreyer, der Architekturhistoriker Werner Durth, die Autorin Theresia Enzensberger oder der Landschaftsarchitekt Andreas Kipar bestreiten das Programm.

Christiane Lange wird in ihrem Vortrag über die beinahe 40-jährige Verbindung der Samt- und Seidenindustrie mit Meistern und Absolventen des Bauhauses berichten. Sie will den Fokus auf die Frage legen, wie diese Zusammenarbeit entstand, wie sie sich entwickelte und welche Ziele die Industrie damit verfolgt, speziell vom Bauhaus seine Gestalter und Lehrer zu rekrutieren, erläutert sie auf Anfrage. „Gute Entwerfer“, sagt sie, „gab es ja auch außerhalb des Bauhauses“ – was also machte die Bauhäusler so interessant?



Die beschriebene Entwicklung beginnt in den 1920er Jahren und setzt sich weitgehend unverändert nach 1933 fort. Die letzte Bauhäuslerin, die in Krefeld lehrte, ging erst 1971 in den Ruhestand. Auch die auffällige Kontinuität während der NS Zeit will Lange thematisieren.

Zu den wichtigen Voraussetzungen dieser Entwicklung gehört, dass in Krefeld seit der Jahrhundertwende eine weitsichtige, innovationsfreudige Unternehmerschaft entstanden war, die in einem engen Austausch mit der Kunstszene und dem Werkbund stand. „Die Rolle dieses kulturellen Horizontes werde ich ebenfalls behandeln. Das ist eigentlich auch eine sehr aktuelle Frage“, sagt Lange.

Das Symposium ist der Auftakt für rund 40 Veranstaltungen in NRW zum Bauhaus-Jubiläum, darunter große Ausstellungen im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster oder im LVR-Industriemuseum Oberhausen. In Krefeld wird, wie berichtet, der Künstler Thomas Schütte 2019 im Kaiserpark einen Pavillon als begehbare Skulptur und Tagungsraum errichten.

Symposium 13. / 15. September, Zollverein Essen; Programm und Anmeldung unter

www.bauhaus100-im-westen.de

