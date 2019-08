Mutmaßliche Brandstiftung in Krefeld : Neun Autos und ein Wohnmobil brennen innerhalb einer Stunde

Mutmaßliche Brandstiftung in Krefeld

Krefeld Neun Autos, ein Wohnwagen und ein Container brannten. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Sonntag sieben Einsätze innerhalb einer guten Stunde.

Die Chronologie der Feuerwehr: Am Sonntagmorgen um 3.33 Uhr führte sie der erste Einsatz zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage an der Bataverstraße. Kurz vor Einsatzende, um 4 Uhr, meldete ein Anrufer bei der Leitstelle Krefeld einen PKW im Vollbrand an der Mengshofstraße. Sofort wurde die Einheit der freiwilligen Feuerwehr aus Fischeln alarmiert. Bei Eintreffen brannten zwei Fahrzeuge vollständig. Diese wurden umgehend mit zwei Strahlrohren abgelöscht.