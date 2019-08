Prozess : Sexueller Missbrauch - Krefelder in Bocholt angeklagt

Isselburg/Krefeld Ein Krefelder soll in Isselburg zweimal Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen gehabt haben. Der heute 25-Jährige bestreitet, das wahre Alter des Mädchens gekannt zu haben.

Am 30. August muss sich ein 25 Jahre alter Krefelder vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Bocholt wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, zweimal Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Die beiden Fälle haben sich laut Anklageschrift im März und Juli 2017 in Isselburg abgespielt. Nach Auskunft des Amtsgerichts hatte der Mann über das soziale Online-Netzwerk Instagram eine 13-Jährige kennengelernt und sie getroffen. Dabei soll es zweimal zu einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen sein. Der Fall landete vor Gericht, weil sich das Mädchen trotz der Benutzung von Kondomen aus Angst vor einer Schwangerschaft in der Folgezeit ihren Eltern anvertraute. Die erstatteten Anzeige. Das Mädchen hatte angegeben, dem Krefelder ihr Alter genannt zu haben. Der Angeklagte hingegen sagte aus, dass das Mädchen behauptet hätte, bereits 16 Jahre alt zu sein.