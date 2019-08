Krefeld : Versuchte Einbrüche in Hüls und Bockum

Versuchte Einbrüche in Hüls und Bockum

Krefeld Einbrecher scheitern an Haus- und Terrassentüren. Die Polizei sucht Zeugen.

(ped) Zu versuchten Einbrüchen in Hüls und Bockum sucht die Polizei Zeugen. Der erste hat sich, wie die Polizei jetzt mitteilt, bereits am Mittwoch, 21. August, ereignet. Da haben Unbekannte versucht, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Hüls aus der Verankerung zu reißen. Das misslang allerdings.