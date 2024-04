„Mehr als nur wichtig“ Krefeld will mit 46 Millionen Euro Freiwillige Feuerwehr attraktiver machen

In Krefeld wurden bereits Millionenbeträge für die Sicherheit der Bürger investiert, und aktuell sind es weitere Millionen, die in den Sektor Feuerwehren und Rettungswachen fließen. In den vergangenen acht Jahren, seit dem Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache – bei der es sich hinsichtlich der Finanzierung um ein PPP-Modell handelt –, flossen so 28,4 Millionen Euro in diesen Bereich. Das derzeitige Investitionsvolumen der aktuell laufenden Projekte beträgt 46,4 Millionen Euro. „Wir investieren sehr viel in die Feuerwehr- und Rettungswachenbauprojekte. Damit schaffen wir Standards, die die Arbeit der Feuerwehrleute und Rettungskräfte sicherstellen. Mit der guten Ausstattung machen wir zudem das Ehrenamt im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr attraktiv. Die Freiwillige Feuerwehr ist mehr als nur wichtig“, sagt die für die Feuerwehr zuständige Dezernentin Cigdem Bern. Zusammen mit Andreas Klos, Leiter der Feuerwehr Krefeld, und Rachid Jaghou, Leiter Zentrales Gebäudemanagements der Stadt Krefeld, gab sie einen Überblick über das Gesamtkonzept der Krefelder Feuerwehr sowie über die aktuell laufenden und künftig anstehenden Projekte.