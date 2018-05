Schützenfest in Korschenbroich: Pyrotechniker zünden das „Pengste-Feuerwerk“

Schützenfest in Korschenbroich

Korschenbroich Goldener Flimmer und farbenfrohe Lichteffekte am Himmel über Korschenbroich: Das große Feuerwerk am Samstagabend läutete die heiße Phase des Schützenfestes ein.

Das hat geknallt: Hunderte Feuerwerkskörper schossen am Samstagabend etwa 50 Meter in den Himmel über Korschenbroich. Die Fachleute des „Pyroteams Düsseldorf“ zündeten die Raketen vom Platz neben der Feuerwache aus – und brachten viele Festbesucher zum Staunen. Bereits vor 22.45 Uhr versammelten sich zahlreiche Besucher an den Absperrungen, um die besten Plätze und damit freie Sicht auf das nächtliche Spektakel zu erlangen.