Mönchengladbach : Pyrotechniker zünden Feuerwerk mit Goldflimmer

Solche "Knister-Punkte" riefen Staunen hervor. Foto: Hans-Peter Reichartz

Mönchengladbach Das hat geknallt: Hunderte Feuerwerkskörper schossen am Samstagabend etwa 50 Meter in den Himmel über Korschenbroich. Die Fachleute des "Pyroteams Düsseldorf" zündeten die Raketen vom Platz neben der Feuerwache aus - und brachten viele Festbesucher zum Staunen. Bereits vor 22.45 Uhr versammelten sich zahlreiche Besucher an den Absperrungen, um die besten Plätze und damit freie Sicht auf das nächtliche Spektakel zu erlangen. Und dann ging es pünktlich los: Das Feuerwerk steigerte sich mit den Minuten, viele Dutzend Feuerwerkskörper aus rund 70 Batterien tauchten den Himmel in die Farben Rot, Blau und Grün, später mitunter in Silber und Gold.

Insgesamt dauerte die Aktion knapp zehn Minuten - mit "knisternden Punkten" am Himmel und dem Finale, bei dem die Pyrotechniker für einen flimmernden Goldregen über Korschenbroich sorgten. Das Spektakel lassen sich die Schützen jedes Jahr mehrere Tausend Euro kosten.

(cka)