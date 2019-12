So wird 2020 in Korschenbroich : Vorsätze Digitaler, grüner, geschäftiger

So wird 2020 in Korschenbroich

Korschenbroich Schulen, Gewerbegebiete, Klima – auch bei diesen Themen will sich die Stadt fit machen für die Zukunft.

Bildung Die interaktive Tafel als wichtiger Baustein für die Digitalisierung an den Schulen zählt hier und da schon zum Unterrichtsalltag. Doch sie wird längst noch nicht flächendeckend eingesetzt. Das soll sich jetzt ändern. Vom kommenden Jahr bis 2022 will die Stadt den Einzug digitaler Technik vorantreiben. 2020 werden alle Schulen mit ersten mobilen Endgeräten und auch interaktiven Tafeln ausgestattet, um die Umstellung auf den Weg zu bringen. Die Gutenbergschule erhält acht, die Liedberger Grundschule vier und die Maternus-Schule zwei interaktive Tafeln. In der Hauptschule werden neun, in der Realschule 17 und im Gymnasium 27 dieser Tafeln installiert.