Klimaplan von Baerbock und Habeck : Grüne wollen Klimaschutzministerium mit Vetorecht schaffen

Baerbock und Habeck stellten das Programm in einem Naturschutzgebiet in Brandenburg vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Biesenthal Schaffen es die Grünen an die Spitze, möchten sie das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es je gegeben hat. Es sieht unter anderem ein Klimaschutz-Ministerium mit Veto-Recht vor - um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die Grünen wollen nach der Bundestagswahl ein Ministerium für Klimaschutz mit einem Veto-Recht gegenüber anderen Ministerien schaffen. Das schlagen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck in einem am Dienstag vorgelegten Klimaschutz-Programm vor. Das Ministerium soll sicherstellen, dass kein Gesetzesvorhaben dem Ziel zuwiderläuft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es hätte zudem die Federführung für eine Klima-Task-Force, die in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung im Wochenrhythmus tagen soll, um die Abstimmung in der Regierung zu beschleunigen. "Wir werden im Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals gegeben hat", heißt es in dem Sieben-Seiten-Papier.