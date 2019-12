So wird 2020, Teil 1 : Korschenbroich investiert kräftig in die Feuerwehr

Korschenbroichs Feuerwehr wird besser ausgestattet. Foto: Mreu

Korschenbroich Das kommende Jahr wird für die Korschenbroicher Feuerwehr ein gutes, zumindest, was die Ausstattung angeht. Die Stadt investiert nämlich kräftig in eine neue Wache für Kleinenbroich und in ein neues Fahrzeug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Das alte Domizil der Kleinenbroicher Wehr ist viel zu klein. Die Fahrzeuge stehen auf engstem Raum, und eines passt gar nicht hinein. „Hier entspricht nichts mehr dem modernen Standard. Die neue Wache aber wird alles haben, was eine Feuerwehr 2020 braucht: mehr Platz, vernünftige Umkleiden und Duschen für weibliche und männliche Kameraden, einen Schulungsraum“, sagt Frank Baum, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Korschenbroich. Er hofft, dass im Frühjahr der Grundstein für eine Wache an der Dietrich-Bonhoeffer Straße gelegt wird. Dort soll es sechs Stellplätze für Fahrzeuge und Nebenräume geben. Die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant. Veranschlagte Kosten: rund fünf Millionen Euro. Das sei zwar viel Geld, aber absolut notwendig, meint der Feuerwehrchef. „Wir sind voll in der Planung. Die Gewerke werden bald ausgeschrieben.“