So war 2019, Teil 4 : Flammen, Familien und flotte Läufer

Sportliches Highlight des Jahres: Der Korschenbroicher City-Lauf. Fast 4000 Läufer gingen an den Start. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Korschenbroich Korschenbroich ist eine Stadt, die Neuankömmlinge freundlich empfängt. Das gilt für Kinder wie für Polizistinnen.

Von Angela Wilms-Adrians und Holger Hintzen

City-Lauf, Unges Pengste, Großbrand – das sind Ereignisse, die so ziemlich jeder Korschenbroicher im vorigen Jahr mitbekommen hat. Aber es gab auch weniger augenfällige Entwicklungen, die deshalb freilich nicht bedeutungslos sind. Hier eine subjektive Auswahl aus beiden Kategorien.

Familie Weil viele junge Familien zugezogen sind, ist statistisch das durchschnittliche Lebensalter in der Stadt gesunken. Im Ranking der Kommunen mit dem höchsten Altersdurchschnitt im Rhein-Kreis-Neuss hat Korschenbroich die Spitzenposition verloren. Mit der Verjüngung steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen. Die Stadt reagierte entsprechend – mit einer Investition von gut drei Millionen Euro in Kindertagesstätten. Sie kann auf mehr als 200 neue Kita-Plätze verweisen, unter anderem in der Trägerschaft der Stadt: An der Kita Josef-Thory-Straße in Kleinenbroich wird angebaut, so dass dort statt der bisher vier nun fünf Gruppen betreut werden können.

Ein Brand in Glehn rief im Januar 170 Einsatzkräfte auf den Plan. Für die Feuerwehr war es einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Foto: Dieter Staniek

In der Einrichtung an der Schulstraße werden offiziell zwei neue Gruppenräume bezogen. Auch dieser Kindergarten wächst durch die Erweiterung auf fünf Gruppen an. Die Kindertagesstätte „Niers-Insel“ in dem Neubaugebiet Niers-Aue wird errichtet und eröffnet. In Trägerschaft der Lebenshilfe betrieben, ist sie ebenfalls für fünf Gruppen angelegt.

Claudia Sutthor übernahm Anfang März die Leitung der Polizeiwache – eine Funktion, die zuvor noch nie eine Frau wahrgenommen hat. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Die im Gebiet Niers-Aue errichtete Container-Kita bietet eine Zwischenlösung. Sie wird voraussichtlich noch für drei Jahre für weitere Übergangszeiten benötigt. Zudem laufen die Planungen für den Kindergarten-Standort Kleinenbroich.

Sport Das sportliche Großereignis war auch in 2019 wieder der Korschenbroicher City-Lauf. Anfang April gingen 4000 Läufer an den Start und verwandelten den Stadtkern in eine große Sportstätte, in der sich annähernd 14.000 Zuschauer tummelten. Nicht nur zugucken, sondern auch mitmachen wollte Bernard Bros, Bürgermeister von Korschenbroichs Partnerstadt Carbonne (Frankreich). Er lief beim Männer-Rennen über die Fünf-Kilometer-Distanz mit.

Polizei Anfang März gab es eine Premiere: Hauptkommissarin Claudia Suthor wurde Leiterin der Polizeiwache. Die 38-Jährige ist die erste Frau in dieser Position im Rhein-Kreis. Sie wurde nach Korschenbroicher Art aufgenommen. „Beim Karnevalszug sind einige Leute zu uns gekommen und haben sich für unseren Einsatz bedankt. Davon bin ich positiv überrascht, denn das habe ich auch schon anders erlebt“, sagte Claudia Suthor zu ihrem ersten Einsatz in Korschenbroich.