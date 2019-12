Biathlon World Team Challenge : Alphornbläser spielen für 46.000 Zuhörer auf Schalke

Korschenbroich Gänsehaut stellt sich ein, wenn auf Schalke gespielt wird. Das gilt auch für die Alphornbläser aus Kleinenbroich. Sie traten jetzt zum fünften Mal in der Gelsenkirchener Arena auf.

2019 war schon ein besonderes für die Korschenbroicher Alphornbläser, alleine wegen ihres Auftritts im Petersdom. „Es war überwältigend“, erzählt Reinhard Wyen, „ja, man kann von einem unvergesslichen Erlebnis sprechen, das wir dort mitfeiern durften.“ Gemeinsam mit ihren Musikkameraden der Musikkapelle Kleinenbroich spielten sie in direkter Nähe zum Hauptaltar, wo stellvertretend für den Papst Johannes van der Vorst, der Bezirkspräses der Schützenbruderschaften, die Messe las. Weitaus größer war die Besucherzahl jetzt beim Auftritt der Kleinenbroicher Musikanten in der riesigen Arena auf Schalke. „Gefühlt gibt es natürlich nichts größeres als der Auftritt im Petersdom, aber vor 46.000 Menschen in der engen und ausverkauften Gelsenkirchener Arena zu spielen, gibt ein spezielles Gänsehautgefühl“, schwärmen die fünf Musiker. Schalke kannten die Alphornbläser bereits von vier früheren Auftritten. So gesehen war das Lampenfieber nicht mehr so groß. Doch Respekt vor dieser Aufgabe hatten alle fünf – auch am Samstag.