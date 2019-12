So war 2019, Teil 2 : Ein rotes Kinderfeuerwehr-Auto und Neues auf Instagram

Korschenbroich Einige Initiativen für Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr in Korschenbroich durchgestartet. Zum Beispiel „Kbroich4ju“.

Der Ausbildungswegweiser ist zwar nicht neu, doch noch nie zuvor war er so umfangreich wie derzeit. Mit dem Wegweiser stellt die Stadtverwaltung Korschenbroich Schulabgängern wertwolle Kontakte und Tipps zur Verfügung. Die Broschüre liegt in den Rathäusern aus und wird an die Schüler verteilt. Die aktuelle Ausgabe stellt 76 heimische Betriebe vor. Sie bietet Informationen über 50 Ausbildungsberufe und fünf duale Studiengänge. Erstmals werden auch 51 Praktikumsplätze aufgeführt. „Viele sind unentschlossen, was sie nach der Schule machen sollen und kennen verschiedene Ausbildungsberufe gar nicht. Wir bieten den Wegweiser an, damit sich Schüler frühzeitig mit dem Thema beschäftigen“, sagt Venten. Er berichtet, dass im Rhein Kreis Neuss monatlich 110 Stellen nicht besetzt werden bei 87 unterversorgten Bewerbern. Korschenbroich sei die Stadt im Rhein-Kreis Neuss, die mit drei Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote hat.