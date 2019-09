Brachfläche in Kleinenbroich : Neue Pläne für Wohngebiet an der Carbonnestraße

Korschenbroich Nach fünf Jahren Stillstand befasste sich der Ausschuss für Stadtentwicklung wieder mit einer brach liegenden Fläche in Kleinenbroich. Dort soll ein Wohngebiet entstehen. Das alte Konzept wurde erheblich überarbeitet.

Am Dienstag befasste sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege mit diesem Vorhaben. Eingangs der zunächst öffentlichen Sitzung gab es einen Protest durch den Kleinenbroicher Horst Erdenberger. „Ihr vernichtet die einzige grüne Lunge in Kleinenbroich“, sprach er die Ausschussvertreter direkt an. Ein Vorwurf, der nicht ganz unberechtigt scheint, machte doch der BUND in einem Schreiben an die Verwaltung bereits darauf aufmerksam, „dass die Bodenschutzklausel in Korschenbroich eh eine untergeordnete Rolle spielt.“