Serie Wanderungen in Korschenbroich : Auf verschlungenen Pfaden entlang des Trietbachs

Am Trietbach ist der Wald weitgehend noch ursprünglich belassen. Hier lässt sich an ihm entlangschlendern. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Durch teilweise noch ursprünglichen Wald verläuft der Spaziergang, der von Korschenbroich aus an der Triet entlang nach Pesch und wieder in den Hauptort führt.

Auf ihrem Weg windet sich die Triet in munteren Schlenkern. Ihr ein Stück zu folgen, ist auch im Spätsommer ein Vergnügen. Als Ausgangspunkt bietet sich die Straße An der Blankstraße an. Der Weg führt vorbei an Einfamilienhäusern und Willi-Hannen-Park bis zur Weide des angrenzenden Naturschutzgebietes und zweigt auf Höhe der Jakob-Scheulen-Straße links Richtung Wald ab. Am Waldsaum öffnet sich nach rechts ein schmaler Steg, der für Radfahrer passierbar, allerdings fast zu schmal ist und sich eher für Fußgänger empfiehlt. Der Pfad begleitet den verschlungenen Verlauf des Bachs.

Beim Queren der Straße wird die Triet vor Eintritt in ein schmales Waldstück abermals überschritten. Auf kleiner Lichtung erinnert eine Gedenktafel an den ersten israelitischen Friedhof in Korschenbroich. Er wurde 1889 wegen ständiger Überflutung durch die Triet geschlossen. Die Umbettung erfolgte auf den heutigen Friedhof an der Donatusstraße, der über das Eingangstor einsehbar ist. Für diesen Blick weicht der Spaziergänger vor Überquerung der Straße nur wenige Meter vom Weg ab. Nun geht er weiter in Richtung Kleingartenanlage und biegt unmittelbar davor rechts ab, um in Begleitung der Triet entlang der Gärten zu laufen.