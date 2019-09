Politik in Korschenbroich : Ausschuss diskutiert über Bebauungspläne

Korschenbroich Im Ausschuss für Stadtentwicklung geht es am heutigen Dienstag wieder um Projekte, die Bürger, Politik und Verwaltung seit längerem beschäftigen. Das gilt vor allem für die Pläne Raderbroich und Am Hommelshof.

Es gibt weiterhin Rede- und Diskussionsbedarf: In der ersten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege nach der Sommerpause wird es am heutigen Dienstag (Beginn: 18 Uhr) wieder um einige Bebauungspläne auf Korschenbroicher Stadtgebiet gehen, die Politik, Verwaltung und Bürger auch schon im Frühjahr beschäftigt haben. Wir geben einen Überblick über die Projekte, die Thema sein werden.

Themen Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kleinenbroich und der Radverkehr in Gegenrichtung.

Am Hommelshof Für ein noch unbebautes Gebiet an der Straße Am Hommelshof, auf dem ein Investor den Bau mehrerer Doppelhaushälften sowie einiger Reihenhäuser plant, gab es im Sommer eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Zuvor hatte der Ausschuss entschieden, dass die Anzahl der geplanten Wohneinheiten von 15 auf 13 reduziert wird. Geplant sind darüber hinaus eine Lärmschutzwand zwischen Wohngebiet und der L381 und ein breiterer Gehweg an der Straße Am Hommelshof. Mehrere Stellungnahmen seien nun laut Verwaltung aus der Öffentlichkeit eingegangen, zumeist sei die Verkehrssituation das Thema gewesen. „Die Befürchtungen einer Verschlechterung der Situation wird jedoch seitens der Stadt nicht gesehen, da neben dem neuen Wohngebiet auch zusätzliche öffentliche Parkplätze errichtet werden sollen“, heißt es in der Begründung. Im Ausschuss wird nun über die eingegangenen Stellungnahmen beraten.