Aktion in Kleinenbroich : Gute Laune beim Spätsommerfest auch ohne Shopping-Sonntag

Kleinenbroich Beim Spätsommerfest war am Sonntag im Ortskern von Kleinenbroich eine Menge los.

Vor den Bäckereien und Eisdielen in Kleinenbroich hatten es sich die Gäste gemütlich gemacht. Um sie herum gab esbeim Spätsommerfest viel zu sehen und zu erleben: von der Hüpfburg über Clownsvorstellungen, den Möglichkeiten, am Stand des Kreativshops Stropnik oder bei Maria Rönsberg-Peil Origamiraben zu falten, Schmuck, Genähtes und gebrauchte Bücher der Evangelischen Öffentlichen Bücherei zu kaufen und sich über Aktivitäten in Kleinenbroich und den Nachbargemeinden sowie über den Bürgerbus, den Heimat- und Fußballverein zu informieren. Schönstes Spätsommerwetter sorgte dafür, dass sich die Kleinenbroicher auf den Weg in die Fußgängerzone machten.

Am Sonntag war von Verzweiflung nichts zu spüren. Gute Laune verbreiteten auch die Mitarbeiterinnen der Stadt. „Wir bringen die Menschen untereinander in Aktion“, sagte Liesa Franken. Bei ihrem Geschicklichkeitsspiel mussten eine Menge Leute an einem Strang ziehen, bevor die Klötze aufeinander gestapelt waren. „Vor 28 Tagen habe ich mein Keramikmalstudio in Korschenbroich eröffnet“, erzählte Pascalli Barrawasser. Beim Spätsommerfest konnten Gäste sehen, was sie in dem Studio gestalten können.