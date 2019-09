i-Dötzchen 2020 : Das sind die Anmeldetermine und Besuchertage an Korschenbroicher Grundschulen

Unterricht in einer Grundschule (Symbolbild).

Korschenbroich Kaum sind die ersten Unterrichtstage des neuen Schuljahres gestartet, da laufen in Korschenbroich bereits die Vorbereitungen für die i-Dötzchen 2020.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesen Tagen erhalten die Familien der Korschenbroicher Kinder, die am 1. August 2020 schulpflichtig werden, Post von der Stadtverwaltung. Neben dem Anschreiben enthält der Umschlag einen Anmeldeschein, der bei der Anmeldung in der gewünschten Grundschule im Stadtgebiet abzugeben ist. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, liegen Terminlisten in den örtlichen Kindergärten beziehungsweise in den Schulen aus, in die Eltern sich vorab eintragen können. Die Eltern der Kinder, die frühzeitig eingeschult werden sollen oder die in einer anderen Kommune leben, aber in der Stadt Korschenbroich eingeschult werden sollen, erhalten den Anmeldeschein ab dem 16. September in der Schulverwaltung der Stadt Korschenbroich.

Ansprechpartnerinnen für Fragen zum Anmeldeverfahren sind Anke Putterer (02161 613122) und Manuela Leuchtges (02161 613296) im Rathaus an der Don-Bosco-Straße 6. Die Eltern haben bei der Anmeldung außerdem die Möglichkeit, sich über Angebote zur Schulkinderbetreuung zu informieren. Wer sich vor der Anmeldung über die Schule informieren möchte, kann dies bei den Tagen der offenen Tür in den Grundschulen tun. Hier bieten wir eine Übersicht über alle Anmeldetermine und Besuchertage, die es in den kommenden Wochen geben wird.

Andreas-Schule Städtische Gemeinschaftsgrundschule, Hauptstandort Pescher Straße 127, Telefon: 02161 648668; Anmeldung am Montag, 7. Oktober, von 10 bis 13 Uhr für die Kindergärten St. Andreas und Danziger Straße, am Dienstag, 8. Oktober, von 10 bis 13 Uhr für die Kindergärten Niersinsel und Zauberwald. Für den Kindergarten Am Sportplatz, am Mittwoch, 9. Oktober, von 10 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung. Der Tag der offenen Tür ist am Samstag, 5. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr.

Andreas-Schule Gemeinschaftsgrundschule, Teilstandort Pesch, Kleinenbroicher Straße 60, Telefon: 02161 641942; Anmeldung am Donnerstag, 10. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Der Tag der offenen Tür ist am Samstag, 5. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr.

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff Schaffenbergstraße 2, Telefon: 02161 641745; Anmeldung am Montag, 7. Oktober von 13 bis 18 Uhr, am Dienstag, 8. Oktober, von 8.30 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 9. Oktober, von 13 bis 17.30 Uhr. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 21. September von 9.30 bis 12 Uhr statt.

Gutenbergschule Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kleinenbroich, Dionysiusstraße 9, Telefon: 02161 671030; Anmeldung am Samstag, 28. September, von 13 bis 17 Uhr, am Dienstag, 1. Oktober, von 8 bis 14 Uhr und am Donnerstag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr. Am Donnerstag, 19. September, gibt es um 20 Uhr einen Infoabend im Forum der Schule. Der Tag der offenen Tür ist am Samstag, 28. September, von 10 bis 12.35 Uhr.

Maternus Schule Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kleinenbroich, Am Hallenbad 48, Telefon: 02161 671838; Anmeldung am Freitag, 4. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 16 Uhr und Mittwoch, 9. Oktober, von 11.30 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 19. September, findet um 20 Uhr ein Infoabend im Forum der Gutenbergschule statt. Der Tag der offenen Tür der Maternus Schule ist am Samstag, 28. September, von 8.45 bis 11.30 Uhr.

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Glehn Schulstraße 10, Telefon: 02182 4931; Anmeldung am Montag, 28. Oktober, von 12 bis 17 Uhr für den Kindergarten Schulstraße, Dienstag, 29. Oktober, von 12 bis 17 Uhr für den Kindergarten Am Kerper Weiher und am Mittwoch, 30. Oktober, von 12 bis 17 Uhr für den Kindergarten St. Katharina. Ein Schulspiel für die Schulneulinge für ein erstes Kennenlernen gibt es am Mittwoch, 9. Oktober von 12 bis 13 Uhr für den Kindergarten Schulstraße und von 14 bis 15 Uhr für den Kindergarten Am Kerper Weiher sowie am Donnerstag, 10. Oktober von 14.15 bis 15.15 für den Kindergarten St. Katharina.

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Liedberg Am Markt 8a, Telefon: 02166 87661; Anmeldung am Samstag, 5. Oktober, von 9.30 bis 14 Uhr und am Donnerstag, 10. Oktober von 9.30 bis 14 Uhr. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 28. September von 8.45 bis 11.30 Uhr statt.

(NGZ)