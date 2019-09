Platzbedarf der Stadtverwaltung Korschenbroich : Grünes Licht für den Rathausumbau

Das Rathaus Sebastianusstraße in Korschenbroich. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Mitglieder des Hauptausschusses geben die Mittel für das Raumkonzept frei. Denn laut Stadt ist der Platzdebarf groß.

Die Diskussion im Hauptausschuss war lang und kontrovers. Aber dann gab es doch eine deutliche Mehrheit für die Aufhebung einer Haushaltssperre für Mittel in Höhe von 130.000 Euro, mit denen eine Raumkonzeption für den Umbau des Rathauses Sebastianusstraße erstellt und finanziert werden soll. Der zusätzliche Platzbedarf ist groß und dringend.

CDU und SPD fassten sich kurz, signalisierten ihre Zustimmung. Lothar Endell (Die Aktive) befürchtet, dass auf die Stadt Kosten von bis zu einer Million Euro zukommen. Und er stellte einen Zusammenhang her zwischen dem Bedarf der Verwaltung und der Rückkehr zu G9 am Gymnasium. Bürgermeister Marc Venten sah das nicht so. „Das Gymnasium hat mit diesem Gebäude nichts mehr zu tun, hier werden nie mehr Klassenräume entstehen.“ Der zusätzliche Raumbedarf für das Gymnasium werde erst 2025/2026 entstehen, und das Land müsste nach dem Konnexitätsprinzip für die Kosten aufkommen.