Freundeskreis aus Korschenbroich unterwegs : Besuch beim Instrumentenbauer

Korschenbroich Eine Korschenbroicher Gruppe will sich in der Eifel über Orgelbau informieren. Der Freundeskreis für Orgelmusik ist bei der Firma Weimbs zu Gast, welche die Orgel in St. Andreas derzeit saniert.

Von Angela Wilms-Adrians

Im Zuge der großen Orgelsanierung an St. Andreas sind noch nicht alle Teile des Instruments aus der Werkstatt der Orgelbaufirma Weimbs nach Korschenbroich zurückgekehrt. Der Freundeskreis für Orgelmusik nimmt die umfangreichen Arbeiten zum Anlass, das Gewerk des Orgelbaus vorzustellen. Bei einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen startet er am Samstag, 5. Oktober, ab Bahnhof morgens um 7 Uhr im Reisebus zur ganztägigen Orgelfahrt nach Hellentahl und Zülpich.

Die Orgel in St. Andreas Korschenbroich wird derzeit umfangreich saniert. Foto: Martin Sonnen

Auf dem Programm steht ein Besuch des Orgelbauers der Firma Weimbs-Orgelbau an Sankt Peter. „In der Werkstatt können die Teilnehmer sehen, wie eine Orgel entsteht und funktioniert. Zum Gewerk gehören Schreinerei, Metallverarbeitung und viel Elektronik“, verrät Frank Meuters, der die Tour organisiert. Die führt zu drei Orgeln, die von der Orgelbaufirma restauriert und reorganisiert wurden und damit das Prozedere hinter sich gelassen haben, das der Orgel von St. Andreas noch teilweise bevorsteht.

Bei einer dieser Orgeln verwendete Weimbs erstmals beim Umbau die alten Pfeifen und reduzierte die Kosten. Eine weitere reorganisierte Orgel ist ein schönes Instrument aus dem 19. Jahrhundert. Klanglicher Höhepunkt der Tagestour ist ein Konzert mit dem Kirchenmusiker Ansgar Wallenhorst an der Weimbs-Orgel in St. Peter Zülpich. Die Orgelfahrt endet gegen 21 Uhr.