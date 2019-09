Sportverein aus Korschenbroich : Mit 94 Jahren eine Expertin für Wassergymnastik

Korschenbroich Jeden Samstag absolviert Anneliese Fränzen ihre Wassergymnastik im Kurs des Vereins „SÄG 50 plus“. Während der Ferien kommt kein Übungsleiter. Dann turnt die 94-Jährige vor.

Auf den Weg zum Beckenrand braucht Fränzen eine vierfüßige Gehhilfe, da der Rollator an der Tür stehen bleiben muss. Ihre Tochter besucht den Kurs ebenso und gibt der Mutter bis ins Wasser Unterstützung. „Ich kann ohne Hilfe kaum noch laufen, aber im Wasser geht das, was sonst nicht mehr klappt. Im Wasser ist man so leicht“, sagt Fränzen. Dann ist sie so leicht, dass sie anderen noch etwas vormachen kann, wenn in der Ferienzeit kein Übungsleiter da ist, um das Training zu begleiten. „Wir begrüßen alle, dass man bis ins hohe Alter Wassergymnastik machen kann. Wenn während der Ferien keine Übungsleiterin kommt, machen wir das Ganze gemeinsam“, sagt Fränzen, der es fernliegt, ihren Einsatz hervorzuheben. Sie ist eine gesellige Frau und pflegt daher auch eine Geburtstagsliste, damit alle zum Ehrentag ein Ständchen bekommen.