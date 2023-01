50 Jahre Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich Es gibt noch Karten für den „Stern am Blasmusikhimmel“

Eigentlich hatte das BSMK seinen runden Geburtstag bereits 2022. Doch gefeiert wird erst in diesem Frühjahr. Denn die Musiker wollen es richtig krachen lassen, was während der Hochzeiten von Corona jedoch kaum planbar war. Das ist nun anders: Los geht es am Freitag, 21. April, ab 18 Uhr mit dem großen Blasmusikabend. Vlado Kumpan und seine Musikanten treten von 19 bis 22 Uhr im Festzelt auf dem Kirmesplatz Kleinenbroich an der Matthiasstraße auf. Für das Konzert gibt es noch Karten zum Preis von 17 Euro. „Vlado Kumpan kann man auch als den ‚Stern am Blasmusikhimmel‘ bezeichnen“, sagt Nicola Schäfer, Schriftführerin beim BSMK.