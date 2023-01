Umzug und Party in Kleinenbroich Kinderkarnevalszug in Kleinenbroich startet wieder

Am Freitag, 17. Februar, startet der Kinderkarnevalszug pünktlich um 14.11 Uhr. Treffpunkt ist am Kirmesplatz Matthiasstraße. Der Zugweg führt dann über Rhedung, Stettiner Straße, Eichendorffstraße, Auf den Kempen, Am Hallenbad. Ende des Karnevalszuges ist an der Mehrzweckhalle.