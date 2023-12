Kriminalität in Korschenbroich 18-jähriger Einbrecher wird auf frischer Tat gefasst

Die Polizei hat am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 23 Uhr in Kleinenbroich einen 18-jährigen Einbrecher aus Wuppertal vorläufig festgenommen. Er war nach Polizeiangaben in eine Eisdiele an der Bahnhofstraß eingestiegen. Sein mutmaßlicher Mittäter konnte flüchten, wie die Polizei mitteilte.