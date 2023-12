Veranstaltungen 2024 in Korschenbroich Noch gibt es Karten für verschiedene Kultur-Abos

Kommendes Jahr stehen in der Stadt zahlreiche kulturelle Veranstaltungen an. Aktuell gibt es noch Karten für die Kabarett-, die Comedy- und auch die Jazzcafé-Reihe 2024. Das teilte die Stadt mit. Wer noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk benötigt, kann online über das Ticket-Portal reservix (https://korschenbroich.reservix.de/events) einfach und unkompliziert Karten bestellen und erhält diese in wenigen Minuten als QR-Code oder zum Ausdrucken per Mail.