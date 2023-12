Theater in Neuss Noch Restkarten für Adventsveranstaltungen im TAS

Für die Sonntagsaufführung hat sich das Theater am Schlachthof dabei ein Advents-Special einfallen lassen und verkauft für diesen Termin zwei Karten zum Preis von einer. Einfach eine Karte buchen und ins Bemerkungsfeld: „Eine für zwei“ eintragen. Nur das traditionelle Weihnachtsmärchen „Der Weihnachts-Super-Klau“ von Julia Jochmann, inszeniert von Jens Spörckmann, ist mittlerweile komplett ausverkauft. und auch alle Schulvorstellungen sind ausgebucht. Am kommenden Wochenende können Besucher dann gemeinsam mit Archivar Alfred Sülheim (Jens Spörckmann) und Musiker und Sänger Eddy Schulz auf das endene Jahr zurückblicken. Karten für diese „JahresrückTschau“ am Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr sowie für den Termin am Samstag, 30. Dezember, 20 Uhr, sind noch erhältlich.