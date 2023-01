„Jugend musiziert“ in Korschenbroich 200 junge Musiker spielen vor den Jurys auf

Alle Wertungsspiele und das Abschlusskonzert sind öffentlich und Besucher willkommen. Den Anfang machen am Freitag, 27. Januar, ab 14 Uhr in der Alten Schule an der Steinstraße die Nachwuchstalente am Piano in der Altersgruppe IV (Jahrgänge 2007 und 2008), gefolgt ab 18 Uhr von den Sängern. Parallel erklingen im Rathaus ab 15 Uhr die Kammermusik für Streichinstrumente und ab 16 Uhr in der Aula des GyKo die Piano-Vorspiele der Altersgruppen V und VI (Jahrgänge 2002 bis 2006).