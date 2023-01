Gefahrenstoff in Korschenbroich Großeinsatz der Feuerwehr wegen ausgelaufener Chemikalie

Als am Samstag, 21. Januar, um 8.18 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr Korschenbroich einging, dass in einer Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik Irmen der Inhalt eines sogenannten IBC-Containers ausgelaufen sei, ahnte Feuerwehrchef Frank Baum noch nicht, was für ein langer und aufwendiger Arbeitseinsatz folgen würde. Letztlich dauerte der ABC-Einsatz – die Abkürzung steht für atomare, biologische oder chemische Gefahrenstoffe – bis zum späten Nachmittag.