Geplanter Bau in Steinhausen Anwohner-Protest gegen geplante Waldkita

Korschenbroich · Auf einem ehemaligen Spielplatz in Steinhausen sollen 20 Kinder betreut werden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung in Korschenbroich gab es viel Kritik an dem beschleunigten Verfahren.

25.01.2023, 15:32 Uhr

An der Straße Mühlenkamp in Steinhausen soll auf dem freien Grundstück, das der Stadt gehört, eine Waldkita gebaut werden. Anwohner sind in Sorge wegen der Verkehrs- und Parkplatzsituation. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer