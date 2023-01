Bei Vennen in Liedberg Karnevalsohrwürmer mit dem „singenden Gastwirt“

Am Donnerstag, 9. Februar, wird Wilfried Vennen wieder ganz in seinem Element sein. Dann lädt der „singende Gastwirt“, wie der Inhaber der Gaststätte Vennen in Liedberg auch genannt wird, gemeinsam mit Rolf Füsgen und Manfred Gonsior zum Mitsingabend in das alte Brauhaus in Liedberg ein.