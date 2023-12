Alternativer Karneval in Neuss und Düsseldorf Stunker haben noch 222 Restkarten

In vier Wochen beginnt die „Stunk-Zeit“ in der Wetthalle an der Rennbahn in Neuss. Entgegen anders lautender Gerüchte seien immer noch Karten für die Kabarettshow zur Karnevalszeit erhältlich, teilt das Team mit. Der Vorverkauf ist auch in dieser Saison gut angelaufen. Da fast alle Tickets für die Wochenend-Vorstellungen in der Neusser Wetthalle innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren, hat das Team des Theaters am Schlachthof (TAS) schnell reagiert und zwei weitere Termine – nämlich die Donnerstage, 18. und 25. Januar, mit in den Verkauf gegeben. Nachdem alle Interessenten auf ihre Plätze verteilt werden können, gibt es immer noch die Chance, ein Ticket zu erwerben. Insgesamt stehen nach Auskunft der Stunker noch 222 Restkarten zur Verfügung. Das betrifft insbesondere die Termine für die Donnerstagssitzungen am 18. und 25. Januar in Neuss sowie die Sonntagstermine am 4. und am 11. Februar im Düsseldorfer Capitol-Theater.