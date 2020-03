Acht Fälle im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Infektionen in Korschenbroich und Jüchen

Korschenbroich/Jüchen Die Zahl der Infizierten im Rhein-Kreis steigt an. Zum ersten Mal wurde in Korschenbroich und Jüchen je ein Fall einer Corona-Infektion gemeldet. Eine Bürgerversammlung wurde vorsorglich abgesagt.

Am Mittwochabend bestätigte das Kreisgesundheitsamt den ersten Fall einer Corona-Infektion in Korschenbroich. Da der Betroffene seitens der Verwaltung aber nicht erreicht werden konnte, war nicht auszuschließen, dass der Mann an der WerkStadt-Bürgerversammlung im Ratssaal in Korschenbroich teilnehmen wollte. Deshalb hatte die Verwaltung kurzfristig entschieden, diese Veranstaltung abzusagen, um kein Risiko für die Teilnehmer einzugehen.