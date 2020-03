Dorfgemeinschaft blickt aufs neue Jahr : Pescher werden Blühpaten

Korschenbroich Für den Heimatpreis wird es keinen Kandidaten der Dorfgemeinschaft geben.

Im Saal des Restaurants Sirtaki im Haus Schellen fand die jährliche Mitgliederversammlung der Pescher Dorfgemeinschaft statt. Der Vorsitzende Thomas Türks blickte zurück, stellte aber auch die künftigen Aktivitäten vor. Los geht es in diesem Jahr bereits am Samstag, 14. März, mit der Teilnahme an der Aktion „Saubere Stadt“. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Schulhof, nach getaner Arbeit gibt es heiße Würstchen.