Bürgerbeteiligung zur „Werk-Stadt“ : Kleinenbroichern fehlt Ortszentrum

An fünf Stationen konnten die Bürger die„Werk-Stadt“-Ziele beurteilen, wie hier (v.l.): Angela Stein-Ulrich, Peter Schlösser und Hubert Indenhuck. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Zum Auftakt der „Werk-Stadt“-Bürgerbeteiligung folgten rund 100 Menschen der Einladung der Stadt. Es wurde lebhaft diskutiert.

Als eine der Gastgeberinnen an fünf Thementischen zeigte sich Nina Nierwetberg begeistert, dass sich keiner der rund 100 Teilnehmer im Klein-Klein der persönlichen Anliegen verlor, sondern zuvor entwickelte Ziele der Stadtentwicklung um eine Vielfalt spannender Aspekte ergänzt wurden. Mit der Sicht des Auswärtigen lobte auch Moderator Michael Isselmann die Disziplin bei durchaus kontrovers geführten Diskussionen und die Vielzahl wertvoller Hinweise. Der ehemalige Planungsamtschef der Stadt Bonn betonte, dass ihm wichtig sei die Meinungen der Bürger einzuholen.

In der Begrüßung verwies Bürgermeister Marc Venten (CDU) auf die Vorarbeit von Politik und Verwaltung als Grundlage für zwei Workshops mit „Multiplikatoren“, die als nicht politisch eingebundene Bürger einen anderen Blick einbringen sollten. Der Beigeordnete Georg Onkelbach stellte die Arbeitsschritte vor, in denen fünf Strategieziele entwickelt wurden.

Nach dem Frontaleinstieg wurden die Bürger aufgefordert, sich an fünf Thementischen über die Ziele in den Bereichen Stadtwachstum, Generationen und Kulturen, Gesamtstadt als „Marke“, Wohnen und Arbeiten sowie Lebendige Begegnungs- und Bewegungsräume zu informieren. Auf einer Skala konnten sie mit Klebepunkten die persönliche Zustimmung oder Ablehnung markieren. Die Gastgeber der Thementische hefteten ergänzend Notizen zu vorgetragenen Anregungen an.