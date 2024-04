Planungen für Karneval 2025 in Korschenbroich Erstes Treffen für interessierte Zuggruppen an Karneval 2025

Für die Session 2025 sind zunächst drei Veranstaltungen am Altweiber-Donnerstag, am Karnevalssamstag sowie eine „After-Zoch-Party“ nach dem Umzug am Karnevalssonntag geplant. In einem Großzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz soll gefeiert und ein Angebot sowohl für Karnevalsfreunde (Altweiber), Partygänger (Karnevalssamstag) sowie Familien (Karnevalssonntag) gemacht werden.