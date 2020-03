Korschenbroicher Musiker : Verein soll die Zukunft des Posaunenchors Ecclesia sichern

Korschenbroich Seit elf Jahren treten die Musiker aus Mönchengladbach und Korschenbroich gemeinsam auf. In Zukunft soll der Chor finanziell unabhängiger sein.

Was wären evangelische Gottesdienste an hohen Festtagen wie Weihnachten oder Ostern ohne Posaunenchor. Der frisch gegründete Verein „Posaunenchor Ecclesia Tubae Mönchengladbach Korschenbroich 2020“ will dies weiterhin gewährleisten.