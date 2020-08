Reihe in Korschenbroich geht weiter : Experimentelle Arbeiten bei „Kunst im Rathaus“

Reihe in Korschenbroich geht weiter

Korschenbroich Der koreanische Künstler Jeonghan Yun sollte eigentlich beim Kunstfrühling ausstellen. Seine plastischen Werke sind nun stattdessen noch bis zum 2. Oktober an der Don-Bosco-Straße 6 zu sehen.

Mit Werken des koreanischen Künstlers Jeonghan Yun geht die Reihe „Kunst im Rathaus“ weiter. Bis zum 2. Oktober werden seine Objekte an der Don-Bosco-Straße 6 gezeigt. Das teilt die Stadt mit.

Ist es die Skyline einer Metropole, in deren Glasscheiben sich das Licht bricht? Haben wir es mit seismographischen Aufzeichnungen zu tun? Einem Puzzle- oder Maschinenteil? Betrachten wir den Puls der Zeit in all seinen Farben, Frequenzen und Rythmen? Die plastischen, experimentellen Arbeiten von Jeonghan Yun laden zu Phantasiereisen ein. Rund 40 Schichten Acryl auf Holz, mit dem Spachtel bearbeitet und gepresst, ergeben ganz eigene Verläufe und Kompositionen.