Angebot für Künstler in und um Erkelenz : Kunst im Garten von Laura Helene Förster

Lentholt Die Idee eines Freiluft-Ateliers hat die freischaffende Künstlerin Laura Helene Förster. Ab Montag, 17. August, können interessierte Künstler einen Platz bekommen. Das Angebot gilt zunächst bis zum 31. August.

Mit einer guten Idee lädt Künstlerin Laura Helene Förster ein: Ab Montag, 17. August, bietet sie interessierten Künstlern ein Freiluft-Atelier auf dem heimischen Grundstück, In Lentholt 36a, an.

Der Hintergrund ist simpel, dafür aber sicherlich sehr effektiv, denn der alte Vierkanthof mit rund 3000 Quadratmetern bietet Künstlern viel Platz, um verschiedene Werke zu schaffen. Etliche Staffeleien stehen den Interessierten bei Bedarf zur Verfügung, auch viele lauschige und schattige Plätze, die geradezu dazu einladen, Ideen kreativ umzusetzen, sind vorhanden. Zu Beginn des Jahres hat Laura Helene Förster als Meisterschülerin ihr Studium an der Kunstakademie in Düsseldorf erfolgreich abgeschlossen.

Das Angebot des Freiluft-Ateliers gilt zunächst bis Montag, 31. August, lediglich an den Sonntagen, 23. und 30. August, und am Mittwoch, 19. August, bleibt das Atelier geschlossen. Die freischaffende Künstlerin freut sich auf Künstler, die entweder ohne Begleitung künstlerisch tätig werden wollen, oder die in einen regen Austausch mit Gleichgesinnten treten wollen. Wichtig zu wissen ist: Dieses Angebot ist kein Unterricht. Wer sich einen Platz sichern möchte oder mehr Informationen zu diesem speziellen Angebot benötigt, meldet sich telefonisch unter der Rufnummer 0173 2537717. Einen interessanten Einblick in das Schaffen von Laura Helene Förster bietet die Homepage der Künstlerin, die erreichbar ist unter www.laura-helene-foerster.de.