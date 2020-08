Sommer-Aktion : Am letzten Ferien-Samstag zeigen Kinder ihre Kunstwerke

Langenfeld Jeden Tag lernte der Nachwuchs eine andere Technik kennen. Nun geht die Kinderkunstwoche des Kunstvereins Langenfeld mit einer Ausstellung zu Ende.

(gut) Malen und gestalten unter Anleitung professioneller Künstler, das konnten auch diesmal wieder Kinder und Jugendliche beim Ferienangebot des Kunstvereins Langenfeld (KVL). Jeden Tag lernte der Nachwuchs in der Kinderkunstwoche eine andere Technik kennen. So verband Heike Walter am Montag Antike und Moderne im Kurs „Farben des Sommers“. Dabei war die Herstellung von Temperafarbe besonders spannend, denn dafür brauchte man ein Ei. Ein spannender Auftakt, dem weitere Highlights folgten. Etwa Materialbilder aus Naturmaterialien mit Renate Garbe. Das herrliche Wetter lud dazu ein, den künstlerischen Arbeitsplatz nach draußen zu verlegen, wie dies vor allem die Impressionisten taten. Klaus Tenner (unser Foto, mit Teilnehmerin Nele) gab den Kindern einfühlsam Anleitung, wie ein Bild von der Skizze zum Acrylgemälde auf Leinwand entsteht. Genaues Beobachten ist bei der Malerei nach der Natur besonders wichtig, auch das muss trainiert werden. „Wir sind froh, dieses tolle Angebot für Kinder unterstützen zu dürfen“, sagte Cordula Zass, Vorsitzende des Förderwerkes der Langenfeld Lady Lions. Am Samstag, 8. August, 11 bis 13 Uhr, können sich alle Interessierten in einer kleinen Ausstellung die Werke des Nachwuchses anschauen (Kunstraum, Hauptstraße 135). Foto: Matzerath