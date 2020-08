Vorjahreszahlen bereits übertroffen : Immer mehr wilde Müllkippen in Korschenbroich

Korschenbroich Rund 50 Mal haben Korschenbroicher ihre Abfälle im ersten Halbjahr 2020 unsachgemäß entsorgt. Der Vorjahreswert wurde damit bereits übertroffen. Die Stadt hält die Corona-Pandemie für eine mögliche Ursache.

Eigentlich ist es in Korschenbroich laut Stadt ganz einfach, Abfälle sachgemäß zu entsorgen. Für die Abfallsorten stehen die entsprechenden Tonnen bereit. Es gibt Altpapier-, Glas- und Altkleider-Sammelcontainer. Schadstoffe werden in regelmäßigen Abständen eingesammelt. Das entsprechende Mobil hält zum Beispiel am 22. August wieder von 8 bis 9.30 Uhr an der Don-Boso-Straße, von 10 bis 11 Uhr auf dem Kirmesplatz an der Matthiasstraße in Kleinenbroich sowie von 11.30 bis 13 Uhr auf dem Kirmesplatz an der Bachstraße in Glehn. Sperrgut und Elektroschrott werden nach unkomplizierter Anmeldung vor der Haustür abgeholt.