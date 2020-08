Bürgermonitor aus Korschenbroich : Ärger über Verkehrssituation in Lüttenglehn

Fototermin an der „Gefahrenstelle“ in Lüttenglehn (v.l.): Willi Oerdinger, Thomas Brendel und Heinz Liesemanns. Foto: Karin Verhoeven

Korschenbroich Heinz Liesemanns wohnt an der Durchgangsstraße und berichtet von Problemen. Nicht alle können Stadt und Kreis allerdings nachvollziehen.

„Es gibt außer der Situation im Bereich des Zebrastreifens noch mehr Probleme. Denn an der eingeengten Stelle der Durchgangsstraße auf Höhe des Hauses Nummer 10, wo ich wohne, kommen zwei Busse oder zwei Lkw nicht aneinander vorbei“, sagt der 84-Jährige. „Aber auf keiner Seite steht ein Schild, wer Vorfahrt hat.“ Er habe schon selbst mit Schrecken gesehen, dass Lkws in solch einem Fall sogar über den Bürgersteig fahren.

• Gerne können Sie auch einen Brief schreiben an die NGZ, Am Südwall 16, 41515 Grevenbroich.

• Am schnellsten geht’s per Anruf

Ein weiteres Problem sei, dass in diesem Straßenabschnitt in Richtung Glehn Pkw parken dürfen. „Jetzt stehen da manchmal sogar Kleinlaster, die die Fahrbahn zusätzlich verengen und noch mehr Sicht nehmen“, bemängelt der ehemalige Prokurist und sorgt sich außerdem: „Nahe der Fahrbahn sind damals zur gleichen Zeit Linden gepflanzt worden. So auch vor meinem Haus. Um diesen Baum herum gibt es einen Busch, der noch mehr Sicht nimmt.“ Die Wurzeln der Linden hätten sich zudem so stark entwickelt, dass die Platten des Gehwegs angehoben und so zu „gefährlichen Stolperfallen“ werden.