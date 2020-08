Paar aus Steinhausen : Eheleute Dauben feiern Diamanthochzeit

Korschenbroich Kennen gelernt hat sich das Paar beim Liedberger Schützenfest 1956, vier Jahre später heirateten sie. Beide waren in ihrer Freizeit sportlich aktiv. Hubert als Fußballer, Marlene als Übungsleiterin im Turnverein.

60 Jahre sind Marlene und Hubert Dauben aus Steinhausen im August verheiratet und haben in dieser Zeit viele gemeinsame Dinge erlebt. Gesehen hatten sie sich schon vor dem Liedberger Schützenfest im Jahre 1956, aber erst dann lernten sich die beiden näher kennen. Vier Jahre später gaben sie sich am 12. August 1960 auf dem Standesamt in Giesenkirchen und einen Tag später in der St.-Georg-Kirche in Liedberg das Ja-Wort.