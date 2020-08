Missionskreis St. Dionysius Kleinenbroich : Unterstützung für die Coronahilfe Indien

Korschenbroich Als Alternative zum ausgefallenen Osterbasar begann beim Missionskreis St. Dionysius Kleinenbroich im Frühjahr eine Masken-Nähaktion. Der Erlös wird nun bereits zum zweiten Mal für den guten Zweck gespendet.

Die Masken-Nähaktion des Missionskreises St. Dionysius Kleinenbroich hat sich bereits zum zweiten Mal bezahlt gemacht. Vor einigen Tagen konnten die Aktiven erneut 2000 Euro für den guten Zweck überweisen. Dieses Mal geht der Betrag an „Missio Coronahilfe Indien“.

„Das Coronavirus trifft die Menschen in armen Ländern besonders hart“, sagt Ulrike Schlüter vom Missionskreis. „Die Gesundheitssysteme sind dort schon in normalen Zeiten überfordert und den Menschen fehlen jegliche Reserven.“

Die Idee für die selbstgenähten Mund-Nasen-Masken hatten die Missionskreis-Mitglieder, als klar wurde, dass der alljährliche Osterbasar in Zeiten der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Die üblichen mindestens 2000 Euro, die beim Osterbasar sonst für den guten Zweck erreicht werden, konnten somit dennoch eingenommen werden. Eine erste Überweisung ging bereits im April an das Projekt „Kinderarbeit wirksam bekämpfen“ in Indien.