Wahlkampf in Corona-Zeiten : Schwere Zeit für neue Gesichter

Meinung Korschenbroich Wer bei Kommunalwahlen erfolgreich sein will, muss vor allem bekannt sein. Das war bereits bei meiner Großmutter so. Während der Corona-Krise stellt das vor allem Newcomer vor Probleme.

Kommunalwahlen sind einem Gedächtnistraining manchmal gar nicht so unähnlich. Das lernte ich als Kind schon bei meiner Großmutter. Wenn sie vor einer Wahlentscheidung stand, ging sie nicht etwa in Gedanken noch einmal das Für und Wider der einzelnen Wahlprogramme durch. Nein, sie kreuzte die Namen auf dem Zettel nach ihrem ganz eigenen System an: Kenn ich, Kenn ich, Kenn ich.

Ich glaube, meine Großmutter ist kein Einzelfall. Gerade in der Lokalpolitik steht die politische Einstellung oft hintenan, und die Bürger entscheiden sich für denjenigen, der beim Bäcker immer so nett grüßt oder diejenige, die sie noch aus Schulzeiten kennen. Umso wichtiger ist es für politische Newcomer, sich vor der Wahl zu zeigen. Sich bekannt, sich beliebt zu machen. Dinge, die in Pandemie-Zeiten nicht so einfach sind. Ein Glücksfall für all jene Bewerber, die schon vor Corona präsent waren. Die restlichen Kandidaten müssen hoffen, dass doch mal jemand ins Wahlprogramm schaut.