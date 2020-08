Hückeswagener Kleinod der Gartenkunst : Im Garten wird die Kunst sicht- und greifbar

Künstler Peter Goldstraß mit seinem neuen Werk „Er-sie-es-Corona". – das Virus sei etwas, das einfach da rumstehe und kein Mensch brauche. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Kleinberghausen Die Kunstwerke von Peter Goldstraß fallen ins Auge und zieren das Haus und den Garten der Familie in Kleinberghausen. Passanten bleiben regelmäßig stehen – eine öffentliche Ausstellung gab es jedoch bisher nie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Künstler laden regelmäßig zu Ausstellungen ein, Aktionen wie die „Offene Gartenpforte“ bieten einen Blick hinter die Häuser begnadeter Gartenbesitzer. Der Anblick der Kunstwerke und Gartenidylle ist Balsam für die Seelen der Besucher. Auch in Hückeswagener gibt es solche Orte. Der Garten von Peter und Regina Goldstraß in Kleinberghausen etwa ist so ein Kleinod zum Staunen, Schauen und Genießen.

Das große, fast schon parkähnliche Grundstück vereint Gartenkultur und Kunst auf besonders schöne Art und Weise. Knapp zwei Meter hohe stilisierte Figuren zieren den Rasen, in den Ästen des großen Mammutbaums sitzt ein Mann aus rotem Maschendraht. Und mitten auf der Wiese steht ein behauener Zedernstamm mit Wurzel. „Das ist ,Er-sie-es Corona’ – steht einfach da rum und braucht kein Mensch“, witzelt der Erschaffer, Peter Goldstraß, der sich mit der aktuellen Pandemie-Situation auch künstlerisch auseinandergesetzt hat.

„Zerissen“ heißt das neueste Werk. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Künstlerisches Schaffen in vielen Bereichen Kirche Seit Jahren übernimmt Peter Goldstraß mit einem Helfer-Team den Aufbau der Krippenszenen in der katholischen Pfarrkirche. Die unterschiedlichen Szenen richten sich nach dem jeweiligen Lesejahr. Karneval In den 80er Jahren waren seine aufwändig gestalteten Karnevalswagen die Hingucker des Hückeswagener Rosenmontagszugs „Rä-Te-Ma-Teng“. Lied Tobias Friedrich und Mathias Pohl setzten Goldstraß als „Rä-Te-Ma-Teng“-Urgestein und Krippenbaumeister mit dem Lied „Grober Klotz, wie hobeln dich“ bei der 88. Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie im Februar ein Denkmal.

Seit mehr als 50 Jahren ist der heute 74-jährige Hückeswagener künstlerisch aktiv. Mit etwa 20 Jahren hatte der gelernte Dreher in der Firma seines Arbeitsgebers in Kierspe ein Kreuz aus Zink gegossen. „Es war meine erste Skulptur“, erinnert sich Goldstraß. Im Elternhaus seiner Ehefrau Regina an der Kleinberghauser Straße habe er die Möglichkeit bekommen, auf dem Speicher eine Hobelbank aufzustellen und dort seinem Hobby nachzugehen. „Dort habe ich im Sommer bei Hitze eine Krippe für den ehemaligen Schützenchef gebaut“, erinnert er sich an die schweißtreibende Arbeit.

Auch die Katholische Kirchengemeinde profitiert von seinem künstlerischen Talent. Anstatt in den Winterurlaub zu fahren, baut der 74-Jährige seit Jahren die verschiedenen Szenen der großen Krippe in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt auf, von denen er viele Bauteile wie Höhlen, Ställe und Gebäude selbst hergestellt hat. Auch im eigenen Haus werden zur Advents- und Weihnachtszeit unterschiedliche Krippen aufgebaut – von der Karawanserei mit Schindeldach unter Palmen bis zur geschnitzten Höhle aus Lindenholz sind das alles handgefertigte Unikate. Jetzt, im Sommer, ist der lichtdurchflutete Wintergarten mit weichfließenden Skulpturen bestückt. „Zweisamkeit“ heißen zwei Figuren aus gebeiztem Walnussholz. Gleich daneben die „NRW-Familie“, bestehend aus drei Figuren in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot.

Die Ideen gehen dem Maler und Bildhauer auch nach mehr als einem halben Jahrhundert nicht aus. Seine Bekannten wissen das und versorgen ihn mit Holz ihrer gefällten Bäume. „Es liegen noch Stämme in der Hütte, und es gibt noch drei Sachen, die ich gerne machen möchte, wenn Gott mir die Gnade gibt“, sagt der gläubige Christ.

Auf den Speicher klettern muss Goldstraß schon lange nicht mehr. Im Anbau des Hauses liegt unterhalb des Wintergartens eine gut ausgestattete Künstlerwerkstatt, wo er fast täglich seine Schaffenskraft und sein handwerkliches Geschick ausleben kann. Nur am Wochenende wird pausiert. Dann bleibt Zeit, auf der Terrasse bei einem Glas Wein die Aussicht auf den großen Garten zu genießen, in dem die Kunstwerke gut verteilt sind. In einer schattigen Gartenecke des Goldstraß-Gartens hängt eine Christus-Figur an einem Zaun, anstatt an einem Kreuz. „Man findet Christus eben überall“, lautet die Intuition des Künstlers.

Das Grundstück ist ein Gesamtkunstwerk aus großer Wiese, einigen Bäumen, bunten Blumen, einem Teich mit Wasserlauf und lichtdurchlässigen Glaskunst-Objekten, einem Bach mit Brücke und einem Brunnen – darin verteilt die Stelen und Skulpturen wie die Gartenflüsterer, die Baumsteiger sowie christliche und familiäre Figuren. Passanten bleiben immer wieder erstaunt und fasziniert am Gartenzaun stehen, um den Anblick zu genießen. Manche fragen auch, ob sie den Garten anschauen dürfen. Peter und Regina Goldstraße sind Fremden gegenüber offen und erlauben gerne den Rundgang durch ihren Garten. „Wenn die Leute sich interessieren, ist das doch schön“, sagt Goldstraß, der noch nie zu einer Ausstellung eingeladen hat und seine Kunstwerke auch nicht verkauft. Der 74-Jährige nutzt seine künstlerische Arbeit für sich, seine Familie und Freunde. Das macht den Hückeswagener zufrieden, glücklich und bescheiden.

Holz ist dabei sein liebstes Arbeitsmaterial. „Das kann man auch mal reparieren, wenn man zu viel weggehauen hat“, verrät er lachend. Und wenn etwas abbricht, wertet er es als positives Zeichen: „Das sollte dann so sein und ergibt manchmal eine sagenhafte Wirkung.“ Aber auch zentnerweise Beton, Draht, Kieselsteine oder Wurzeln werden zu Kunstobjekten umgeformt.

Mit den Jahren hat sich sein Stil verändert: Waren es früher filigrane Figuren mit detailliert geschnitzten Gesichtszügen, so sind seine Werke heute häufig von größerer Dimension, stilisierter oder komplett gesichtslos. So passen sie auch in ganz moderne Wohnzimmer und Gärten.