Interview zum Korschenbroicher Wald : „Ich befürchte wieder größere Ausfälle“

Interview Korschenbroich Die Folgen des Klimawandels sowie extremer Trockenphasen haben die Korschenbroicher Wälder schwer getroffen. Das rät der Experte Stephan Thoneick.

Lange Zeit war der Sommer in diesem Jahr eher mild, doch dann kam die aus den Vorjahren gewohnte Hitzewelle. Was eine solche heiße Trockenphase für die Natur bedeutet, weiß Stephan Thoneick vom Regionalforstamt.

Idee Damit die Bäume in den öffentlichen Grünbereichen nicht „verdursten“, hat die Stadt dort 40 grüne Säcke installiert, 120 weitere sollen folgen.

Thoneick Im Moment sehr schlecht. Wir haben im dritten Sommer in Folge eine große Trockenphase. Die Dürre hat deutliche Spuren hinterlassen. Etwas besser sieht es beim Borkenkäferbefall aus. Der befällt vor allem Nadelhölzer, die im Korschenbroicher Raum eher selten vertreten sind. Die, die noch da waren, sind jedoch mittlerweile weitestgehend von Dürre und Borkenkäfern zerstört und werden durch Laubbäume ersetzt.

Thoneick Inzwischen geht es denen auch schlecht, weil einfach zu wenig Wasser da ist. Der Regen aus dem Frühjahr ist längst aufgezehrt und ist auch nicht in den unteren Bodenschichten angekommen. Das war zwar für die Kulturen, die wir im Herbst und Frühjahr angelegt hatten erstmal gut. Wenn es allerdings noch länger so trocken bleibt, sieht es schlecht für die Bäume aus. Ich befürchte wieder größere Ausfälle.

Nun wird es in den kommenden Jahren wohl leider häufiger noch so trocken sein. Gibt es Möglichkeiten, sich besser auf solche Perioden vorzubereiten?

Thoneick Wir überprüfen, ob es Baumarten gibt, die mit der Trockenheit besser zurechtkommen. Das sind aber dann meistens Nadelhölzer. Und die sind im Raum Korschenbroich nicht unbedingt so angesagt. Es gibt auch Überprüfungen mit der amerikanischen Roteiche oder Robinie. Die kommen mit Trockenheit besser zurecht als unsere einheimische Eiche. Es gab immer Bedenken, solche ausländischen Baumarten anzupflanzen. In Zeiten des Klimawandels wird man sich überlegen müssen, ob man diesen Standpunkt ändert.

Thoneick Den Wald bewässern kann man nicht. Wir haben versucht, dem mit Pappelreihen entgegenzuwirken, die wir auf Wunsch der Bürger an einigen Stellen wieder angepflanzt haben. Da haben wir mit Hilfe der Stadt Korschenbroich Bewässerungsaktionen durchgeführt. Aber das ist auch immer ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei einigen hat es geklappt, bei anderen Bäumen nicht.

Thoneick Eigentlich nicht, weil es vor allem Bruchwald ist. Das sind eher nassere Standorte. Da kommen die Bäume eher gut mit zurecht und der Bruchboden speichert das Wasser auch relativ lange. Nur in diesen Extremzeiten kommt auch der Bruchwald an seine Grenzen. Da stehen ja häufig schon die Baumarten, die auf diesen Boden von Natur aus hingehören. Besonders ältere Bäume sind in Korschenbroich jetzt gefährdet. Weil die älteren Bäume das Wasser sehr tief aus dem Boden ziehen und dieser Speicher seit 2018 nie mehr richtig aufgefüllt wurde.