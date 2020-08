Graffiti-Aktion : Bahnhof Alt-Erkrath im Sonntagsstaat

Erkrath Die Streetart-Künstler der NeanderArt Group haben sich den S-Bahnhof mit einer Graffiti-Aktion vorgenommen. Eine Welle der Sympathie sei ihnen entgegengeschwappt, sagen sie.

Eine „Sympathiewelle des Glücklichseins“ sei den Erkrather Streetart-Künstlern der NeanderAr -Group während ihrer vierwöchigen Verschönerungsaktion am Erkrather Bahnhof entgegengeschwappt, sagt Ralf Buchholz. Damit meint er die nicht enden wollenden positiven Reaktionen der S-Bahn-Reisenden auf die Graffiti-Malaktionen am tristen Betongrau der Bahnhofsunterführungen. Am Dienstag wurden die verschönerten Zugänge in Anwesenheit von Bürgermeister Christoph Schultz eingeweiht. Vorher wurden die farbenfrohen Bilder schnell noch mit einer Schutzfarbe gestrichen, damit die Kunstwerke auch in Zukunft sicher sind.