Straftat in Kleinenbroich : Betrüger erbeutet mit „Enkeltrick“ hohe Geldsumme

Korschenbroich Der unbekannte Täter rief bei einem älteren Mann in Kleinenbroich an und gab sich als dessen Verwandter aus. Erst Tage später fiel Angehörigen der Betrug auf.

Der Mann, der an der Bahnhofstraße wohnt, erhielt am Gründonnerstag einen Anruf seines angeblichen Enkels. Dieser schilderte, dass er sich in einer Notlage befinde und dringend Geld benötige. Nach mehreren Anrufen gab der Kleinenbroicher nach und hob einen laut Polizei „hohen Bargeldbetrag“ bei seiner Bank ab. Am Donnerstagnachmittag holte eine unbekannte Person das Geld ab. Als auffiel, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger handelte, informierten Angehörige die Polizei. Zeugen können sich dort unter Tel. 02131 3000 melden.