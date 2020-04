Vermeintliche Ärzte und Fachpersonal : Polizei warnt: Betrüger nutzen Corona-Angst aus

Mettmann (hup) Trickdiebe und Trickbetrüger nutzen derzeit die Angst vor dem Corona-Virus aus, um vor allem ältere Menschen in ihren Wohnungen zu bestehlen oder zu betrügen. Die Straftäter geben sich dabei auch als Ärzte oder medizinisches Fachpersonal aus.

Darauf weist jetzt die Kreispolizeibehörde Mettmann hin. Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Neben falschen Polizisten, vorgeblichen Handwerkern oder Mitarbeitern der Stadtwerke sind derzeit auch Betrüger als falsche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt unterwegs, die unter anderem angeblich Geldscheine desinfizieren wollen. Die Polizei weist darauf hin, dass niemand unangekündigt Virentests oder Desinfektionsmaßnahmen an der Haustür oder in der Wohnung durchführt. Nur wenn man bereits erkrankt ist, es sich um einen besonderen Härtefall handelt und man bereits einen Arzt oder das Gesundheitsamt informiert hat, ist das gelegentlich möglich.